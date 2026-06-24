Дешевое вино в пакетах: россиян предупредили об опасности алкоголя в картонной упаковке

В последнее время на полках российских магазинов все чаще можно заметить вино не в привычных стеклянных бутылках, а в картонных коробках и пакетах. Причина очевидна: такой продукт заметно дешевле, что делает его привлекательным для покупателей с любым бюджетом. Однако за экономией скрывается целый ряд подводных камней, и диетолог Дарья Русакова предостерегла любителей недорогого алкоголя от необдуманных покупок. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, главная опасность кроется даже не в упаковке как таковой, а в содержимом. Как поясняют специалисты, в мягкую тару, как правило, разливают не классическое натуральное вино, а так называемые винные напитки. Это принципиально иная категория: доля самого виноматериала в таком продукте едва достигает половины, а остальные пятьдесят процентов приходятся на воду, этиловый спирт, сахар, искусственные красители и ароматизаторы. Такая «химическая» рецептура, по сути, является легальной возможностью продавать фальсификат под видом благородного напитка, и разобраться в этом позволяет только внимательное изучение состава на этикетке.

Медик пояснила, что касается самого картонного пакета, то здесь важно понимать нюансы хранения. Сама по себе технология упаковки не ухудшает вкус изначального продукта, но существенно сокращает срок его годности после вскрытия. Из-за особенностей конструкции клапана напиток в пакете активнее контактирует с кислородом, что многократно ускоряет окисление. Более того, при нарушении температурного режима в такой среде быстро развиваются бактерии, которые способны вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта даже у здорового человека.

По ее мнению, если выбор все же падает на бюджетную упаковку, стоит проявлять предельную бдительность. Врачи советуют тщательно изучать этикетку на предмет состава и отдавать предпочтение проверенным производителям. Также важно помнить, что мягкая упаковка категорически не предназначена для выдержанных марочных вин — она приемлема исключительно для молодых, недорогих сортов, которые планируется употребить быстро. В противном случае экономия может обернуться не только испорченным вечером, но и проблемами со здоровьем.

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