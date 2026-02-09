Этикетки спиртного хотят дополнить изображениями последствий алкоголизма

Группа депутатов Государственной думы подготовила и направляет на рассмотрение межфракционный законопроект, который предусматривает введение на алкогольной продукции дополнительных визуальных предупреждений о вреде чрезмерного употребления спиртного. Речь идет о размещении на таре специальных изображений, демонстрирующих возможные последствия злоупотребления. Документ находится в распоряжении ТАСС .

Поправки предлагается внести в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, а также об ограничении ее потребления. Инициатива касается требований к оформлению этикеток.

Один из авторов проекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пояснил, что идея заключается в усилении действующих текстовых предупреждений за счет наглядных образов последствий злоупотребления алкоголем. По его оценке, подобные изображения вряд ли повлияют на людей с тяжелой зависимостью, однако могут сыграть профилактическую роль для тех, кто еще не сформировал устойчивую привычку, в том числе для молодежи и беременных женщин. Он считает, что такой подход способен подтолкнуть часть потребителей к снижению употребления и в долгосрочной перспективе отразиться на культуре потребления и состоянии общественного здоровья.

Соавтор инициативы, депутат Дмитрий Свищев, в свою очередь указал, что визуальные предупреждения воспринимаются эффективнее, чем текстовые формулировки. По его мнению, предлагаемые меры не ограничивают право граждан на выбор, а дают им более наглядную информацию о рисках. Он подчеркнул, что задача государства — формировать условия, при которых выбор в пользу более здорового образа жизни становится наиболее простым и очевидным, и отметил, что законопроект направлен именно на это.

Ранее сообщалось о продуктах, которые могут привести к заражению вирусом Нипах.