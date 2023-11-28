Десять человек погибли на Украине в результате непогоды

Ряд украинских регионов пострадал в результате урагана, который пришел со стороны Средиземного моря. Украинское министерство внутренних дел насчитало 10 погибших.

От шквального ветра пострадали многие регионы. В Киеве, Одесской, Николаевской и Харьковской областях жертвами непогоды стали 10 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем микроблоге.

«23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка», - указал он количество раненых.

На данный момент больше четырехсот украинских населенных пунктов лишены электричества, перекрыты многие автомобильные трассы.