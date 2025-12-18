Десять человек попали в больницу: в Иркутской области микроавтобус столкнулся с бетономешалкой

В Нижнеудинском районе Иркутской области микроавтобус, перевозивший пассажиров, врезался в бетономешалку. 10 человек попали в больницу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, авария произошла на автомобильной дороге Нижнеудинск — поселок Шумский. Там микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший рабочих, врезался в автобетоносмеситель Dongfeng, который стоял на проезжей части.

«В результате ДТП пострадали 11 человек. 10 человек доставлены в местную больницу», — указали журналистам.

Сейчас прокуратура проводит доследственную проверку по факту ДТП.

