Десять человек попали в больницу: в Иркутской области микроавтобус столкнулся с бетономешалкой

В Нижнеудинском районе Иркутской области микроавтобус врезался в бетономешалку
В Нижнеудинском районе Иркутской области микроавтобус, перевозивший пассажиров, врезался в бетономешалку. 10 человек попали в больницу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от региональной прокуратуры.
По имеющимся данным, авария произошла на автомобильной дороге Нижнеудинск — поселок Шумский. Там микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший рабочих, врезался в автобетоносмеситель Dongfeng, который стоял на проезжей части.
«В результате ДТП пострадали 11 человек. 10 человек доставлены в местную больницу», — указали журналистам.
Сейчас прокуратура проводит доследственную проверку по факту ДТП.
