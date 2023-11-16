Десять дней осталось до окончания формирования элитного полка в Подмосковье

В подмосковной Балашихе продолжается формирование нового воинского соединения. Ожидается, что элитный полк будет сформирован до 25 ноября.

Количество мест, где предоставляются особые условия несения службы, ограничено. Военнослужащим элитного полка будет предоставлен один миллион рублей. Сумма будет складываться из федеральной выплаты — 195 тыс. руб., региональной — 200 тыс. руб. и выплаты из специального фонда — 605 тыс. руб.

Подготовкой бойцов будут заниматься опытные наставники и инструкторы. Всем выдадут лучшее на данный момент военное снаряжение. Государство гарантирует внимательное отношение и индивидуальный подход к контрактникам и их семьями.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.