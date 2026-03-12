Десять раненых, восемь погибших: ВСУ атаковали медучреждение с 130 пациентами четырьмя дронами

Восемь медицинских работников стали жертвами удара украинских дронов по больнице в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, уточнив, что еще 10 человек получили ранения, девять из которых также являются медработниками.

Трагедия произошла 10 марта. По информации военного ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали лечебное учреждение четырьмя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. В момент удара внутри находились более 130 пациентов и около 50 человек медперсонала.

По уточненным данным, в результате атаки погибли восемь врачей и медсестер. Ранения различной степени тяжести получили еще десять человек, среди которых девять медиков. В Минобороны подчеркнули, что удар по гражданскому медучреждению является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

