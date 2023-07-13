Десять российских десантников уничтожили из засады почти два десятка украинских боевых машин

Они скрытно выдвинулись к рубежу огня, и это заняло у них трое суток. Временами бойцам приходилось двигаться ползком, но это принесло им большой успех.

Военнослужащие внезапно открыли огонь по противнику, и за 2,5 часа боя нанесли большой урон вражеским силам. Об этом журналистам из издания РИА Новости сообщил офицер, командовавший данной разведгруппой.

«Было уничтожено до 60 человек личного состава противника и 19 единиц легкобронированной техники, включая HUMMER. Были и пикапы, фургоны», - перечислил он вражеские потери.

В какой-то момент десантникам удалось захватить у врага противотанковый ракетный комплекс Javelin производства США, после чего они немедленно применили его. Дистанция боя временами сокращалась до 10 метров. Российский отряд не понес потерь, и за свой подвиг все бойцы были представлены к государственным наградам.