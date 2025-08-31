Десять взрывов за четверть часа: раскрыты детали атаки на Волгоград

По данным экстренных служб, в небе было зафиксировано до десяти мощных хлопков, предположительно, связанных с работой средств противовоздушной обороны.

Как сообщает источник, ссылаясь на информацию из оперативных телеграм-каналов, силами ПВО был уничтожен минимум один вражеский дрон. Инцидент длился приблизительно четверть часа и был отмечен также в пригороде, селе Мариновка. По свидетельствам местных жителей, беспилотники приближались к городу на малой высоте со стороны Калача-на-Дону.

В целях обеспечения безопасности было введено временное ограничение на взлет и посадку в международном аэропорту Волгограда, о чем заранее проинформировала Росавиация.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 18 августа в Волгоградской области парализовало движение поездов после атаки БПЛА ВСУ.