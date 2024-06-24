Десятилетний мальчик погиб в результате ДТП в Балашихе

Ребенок в возрасте десяти лет погиб сегодня в результате дорожной аварии в Балашихе. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел примерно в 12:30 на дороге Милет-Полтево. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате десятилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. Кроме того, был госпитализирован второй ребенок в возрасте семи лет.

Городская прокуратура Балашихи контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход доследственной проверки.