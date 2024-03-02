Десятилетний закладчик наркотиков задержан в Кургане

В Кургане сотрудниками правоохранительных органов задержан десятилетний мальчик за торговлю запрещенными веществами. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что школьник раскладывал по городу закладки совместно с 32-летним наркокурьером.

Добавляется, что у ребенка было изъято примерно сто граммов карфентанила, известного как весьма сильный синтетический опиоид, после употребления которого можно перестать двигаться.

Отмечается, что напарник мальчика ранее уже был судим за распространение запрещенных веществ. С родителями ребенка следователями ведется работа.