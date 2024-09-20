Десятимесячная девочка погибла в ДТП под Щелково
Фото: [t.me/gumvd50]
Десятимесячная девочка стала жертвой ДТП на автодороге «Щелково — Фряново». Авария случилась накануне вечером.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, женщина-водитель не справилась с управлением, съехала на обочину и совершила наезд на опору освещения.
Младенец, который находился в машине, получил телесные повреждения и был экстренно госпитализирован, но скончался в больнице.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.