Десятимесячная девочка погибла в ДТП под Щелково

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, женщина-водитель не справилась с управлением, съехала на обочину и совершила наезд на опору освещения.

Младенец, который находился в машине, получил телесные повреждения и был экстренно госпитализирован, но скончался в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.