Десятки человек погибли в Пакистане во время теракта

В Пакистане погибли 24 человека во время взрыва на ж/д вокзале в городе Кветта. Причиной взрыва стал террористический акт, об этом сообщил портал Dawn.

На железнодорожном вокзале Кветта случился очень сильный взрыв. Ситуацию усугубило то, что вскоре должно было произойти отправление поезда в Пешавар, по этой причине на вокзале скопилось большое количество людей. Смертник вместе с багажом прошел через вокзал и подорвал себя возле кассы, где собирается максимальное число посетителей.

«В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения», — заявил по этому поводу Хамза Шафкат, комиссар Кветты.

В числе погибших не только мирные жители, но и сотрудники правоохранительных органов. Местные власти призвали людей не собираться на месте ЧП либо в больницах. Они предупредили об опасности повторного теракта, который могут провести по горячим следам. Есть данные, что ответственность за преступление взяла на себя «Армия освобождения Белуджистана».

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