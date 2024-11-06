Сотрудники СБУ обещали за отравление тортом военных пилотов в Армавире 400 тысяч

Завершено расследование уголовного дела о попытке отравления выпускников вуза авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. В ходе разбирательств узнали, сколько предлагали мужчине за преступление. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд. Официально обвинения по делу получил 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов. Ему вменяют статьи о теракте и государственной измене.

Было установлено, что Семенов стал гражданином России в 2022 году, а в следующем году попал под вербовку украинских спецслужб. За 400 тысяч рублей ему предложили убить выпускников армавирского училища летчиков. Деньги ему обещали выдать потом, но, ожидаемо, ничего не выплатили.

Отравление, как выяснили, мужчина пытался провернуть следующим образом. Он взял токсичное вещество кордиамин, добавил в спиртные напитки и 20-килограммовый торт с эмблемой училища. Все эти ядовитые угощения он доставил курьером в ресторан 20 октября, где проходила встреча выпускников. Военные летчики не стали есть презенты, заподозрив неладное из-за лекарственного запаха. Опасения подтвердились после экспертиз. Чудом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинца приговорили к 25 годам заключения за убийство экс-командира подлодки «Краснодар».