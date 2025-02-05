В Анталье автобус вылетел с трассы: более 30 человек пострадали

В турецкой Анталье произошла авария с участием автобуса. В итоге более 30 человек получили травмы. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В провинции Анталья произошло ДТП в районе Газипаша. Там междугородний автобус по вине его водителя выскочил с трассы.

«Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — указали журналисты.

По их данным, восемь пострадавших являются несовершеннолетними. Всех раненых развезли по ближайшим больницам. Есть информация о том, что после того, как автобус выскочил с трассы, он рухнул вниз с 25-метровой высоты. Состояние десяти человек оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом. Это произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Наро-Фоминске. К счастью, в салоне автобуса не было ни одного пассажира.