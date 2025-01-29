Автобус столкнулся с локомотивом в Подмосковье

На нерегулируемом железнодорожном переезде в Наро-Фоминске вечером среды произошел дорожный инцидент. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Уточняется, что там столкнулись автобус, внутри которого не было пассажиров, и локомотив. Сам инцидент, сообщают в прокуратуре, случился около 18 часов вечера. По предварительной информации, автобус выехал на переезд, где и произошло столкновение.

Автобус направлялся по маршруту, и на тот момент внутри не было пассажиров. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, будут установлены причины случившегося, и, если потребуется, то будут приняты и меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уже трое подростков погибли в Подмосковье из-за зацепинга.