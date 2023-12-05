Десятки украинских солдат были расстреляны собственной артиллерией при попытке сдаться в плен

Бойцы ВСУ попытались выйти к российским позициям в заранее назначенное им место. Они хотели сдаться в плен и остаться в живых. Это пресекли украинские артиллеристы, открывшие огонь по своим военнослужащим.

Об этом эпизоде рассказал заместитель командира роты российской армии. Для начала, украинцы связались с представителями ВС РФ по рации.

«Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие», - сообщил военный.

Его слова привели РИА Новости. Всего по договоренности должны были сдаться 25 украинцев. Но к назначенному месту они так и не вышли, поскольку по ним нанесла удар собственная артиллерия. Все пожелавшие сдаться были уничтожены.