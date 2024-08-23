Дети нашли минометную мину во время прогулки в Подмосковье

Дети обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны во время прогулки в деревне Поповское под Дмитровом. Снаряд лежал в пересохшем пруду, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В этот же день еще один боеприпас обнаружили грибники, которые отправились на «тихую охоту» недалеко от деревни Игнатьево в Рузском округе.

Оба снаряда оказались минометными минами 50-миллиметрового калибра. Взрывотехники обезвредили их, соблюдая технику безопасности.

Взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администраций муниципалитетов и службами оперативного реагирования обеспечили работники 265-й и 270-й пожарно-спасательных частей.

Ранее сообщалось, что житель Московской области нашел в огороде более тридцати снарядов времен ВОВ.