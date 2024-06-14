Житель Подмосковья нашел в собственном огороде более 30 снарядов ВОВ

Житель подмосковного Можайска чуть не высадил саженцы на минометных снарядах времен Великой Отечественной войны, передает Regions .

На приусадебном участке мужчина нашел свыше тридцати боеприпасов. Он сразу же обратился в экстренные службы.

На место оперативно прибыли взрывотехники. Работники «Мособлпожспаса» вывезли снаряды в специальном контейнере и уничтожили их.

Ранее сообщалось, что подмосковные лесничие обнаружили боеприпас времен ВОВ на территории Солнечногорска.