Житель Подмосковья нашел в собственном огороде более 30 снарядов ВОВ
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Житель подмосковного Можайска чуть не высадил саженцы на минометных снарядах времен Великой Отечественной войны, передает Regions.
На приусадебном участке мужчина нашел свыше тридцати боеприпасов. Он сразу же обратился в экстренные службы.
На место оперативно прибыли взрывотехники. Работники «Мособлпожспаса» вывезли снаряды в специальном контейнере и уничтожили их.
Ранее сообщалось, что подмосковные лесничие обнаружили боеприпас времен ВОВ на территории Солнечногорска.