Дети отравились хлором в бассейне в Подмосковье

Четверо детей отравились хлором в бассейне в подмосковном Егорьевске. ЧП случилось из-за технического сбоя, в ходе которого произошел неконтролируемый выброс химических паров, сообщает РЕН ТВ .

По информации издания, посетителей бассейна сразу же предупредили об аварии и попросили покинуть помещение, однако уже на улице нескольким детям в возрасте от пяти до тринадцати лет стало плохо.

Уточняется, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их родители отказались от госпитализации. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе четыре школьницы чуть не отравились, съев соль для ванны.