Дети отравились хлором в бассейне в Подмосковье
РЕН ТВ: дети отравились хлором в бассейне в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
Четверо детей отравились хлором в бассейне в подмосковном Егорьевске. ЧП случилось из-за технического сбоя, в ходе которого произошел неконтролируемый выброс химических паров, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, посетителей бассейна сразу же предупредили об аварии и попросили покинуть помещение, однако уже на улице нескольким детям в возрасте от пяти до тринадцати лет стало плохо.
Уточняется, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их родители отказались от госпитализации. По факту случившегося начата проверка.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе четыре школьницы чуть не отравились, съев соль для ванны.