Школьницы из Балашихи съели соль для ванны и чуть не отравились

В Балашихе четыре школьницы чуть не отравились солью для ванны, приняв ее за лакомство, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, пакет с солью оранжевого цвета двум девочкам семи и тринадцати лет подарила их бабушка. Школьницы подумали, что это съедобный порошок-шипучка и решили разделить его вместе с подругами девяти и тринадцати лет.

Девочки насыпали лжелакомство в ладошки и съели. Поняв, что порошок имеет слишком соленый вкус, дети рассказали о произошедшем матери двух сестер. Женщина вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели несовершеннолетних, выписали лекарства и отправили их долечиваться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семилетний мальчик случайно отрубил себе палец топором.