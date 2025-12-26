«Дети сами просили»: как московская педагог пыталась оправдать педофилию и получила реальный срок

Суд установил, что на протяжении нескольких лет женщина, пользуясь своим положением преподавателя, систематически развращала маленьких девочек в театральной студии, где работала. В ходе судебных заседаний Кирсанова пыталась оправдать свои действия, заявляя, что инициаторами интимных отношений были сами дети-жертвы. По данным следствия, первые сексуальные контакты педагога с одной из её подопечных начались ещё в 2017 году, когда девочке было всего 10 лет. Кирсанова объясняла это желанием «поддержать» ребёнка на фоне развода её родителей, а позднее утверждала, что девочка сама в неё влюбилась и просила о близости. В настоящее время эта потерпевшая, как и другие жертвы, вынуждена проходить длительную психиатрическую терапию для преодоления полученных психологических травм. Приговор ещё может быть обжалован в вышестоящей инстанции.