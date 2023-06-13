Детский хирург Лукин перечислил родителям основные рекомендации на лето

По словам детского хирурга Ивана Лукина, в летний сезон дети более подвержены различным вирусам и иным опасностям, которые связаны с пребыванием на природе. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что летом учащаются случаи укусов клещей, но не стоит удалять его самостоятельно, лучше обратиться к хирургу. Кроме того, не следует удалять самим и занозы, поскольку есть риск того, что часть ее останется в мягких тканях и позже может быть нагноение, к тому же найти ее будет гораздо сложнее даже медику.

По мнению врача, нередкими причинами травм у детей летом являются падения с велосипедов, самокатов и прочего. Поэтому стоит надевать шлемы и налокотники.