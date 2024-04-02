Украинские власти заявили о появлении у ВСУ дронов с дальностью полета более чем в тысячу километров

Украинская армия постепенно начинает применять все более совершенные беспилотники. В ее распоряжении появились образцы, которые способны преодолеть более тысяч километров. Такое заявление сделал глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Его слова привело немецкое издание Welt. Министр сообщил, что большинство применяемых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа способны преодолеть от 700 до 1000 километров.

«Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров», - указал он.

По его утверждению, уже в конце этого года в распоряжении украинской армии появятся беспилотники с искусственным интеллектом.

ВСУ практически ежедневно атакуют российскую территорию при помощи своих БПЛА. При этом под удар попадают не только приграничные регионы, но и те области, которые находятся в центре страны.