Детский сад закрыт на карантин: массовое отравление в Перми, у двоих детей обнаружена опасная инфекция

В Перми произошло массовое отравление детей в дошкольном учреждении. Шестеро воспитанников одного из детских садов были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, состояние всех детей оценивается как стабильное. Источник в правоохранительных органах, близкий к расследованию, уточнил изданию RT, что у двоих из госпитализированных подтвердился сальмонеллез. Предположительной причиной вспышки инфекции стало нарушение санитарных норм при организации питания в детском саду. В связи с чрезвычайной ситуацией учреждение было закрыто на карантин.

Прокуратура Пермского края добавила, что случаи обращения за медицинской помощью среди воспитанников этого детсада фиксируются уже с 2 февраля. По факту происшествия было немедленно возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили проведение противоэпидемических мероприятий. Там заявили, что на данный момент случаи кишечной инфекции носят единичный характер. Специалисты ведомства проводят проверку как самого детского сада, так и компании-поставщика питания. Также организовано полное обследование всех сотрудников пищеблока.