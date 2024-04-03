Дэвид Сакс: Запад хочет устроить из украинского конфликта бесконечную войну

Западные государства стремятся к тому, чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше. Такое мнение высказал известный миллиардер Дэвид Сакс. Он опубликовал свою точку зрения в социальной сети Х.

Сакс написал, что страны НАТО никогда не прекратят поддерживать Киев. Это делается с целью затянуть конфликт на как можно более длительный срок. В первую очередь это относится к Соединенным Штатам.

«Поставки оружия Украине не прекратятся, даже если новый президент захочет их остановить. Цель - новая бесконечная война», - указал он.

Данный комментарий он оставил под новостью о том, что все управление контактной группой по помощи Киеву передается из ведения американского министерства обороны к руководству НАТО.

Ранее Бауэр, глава военного комитета, который действует при Северо-Атлантическом альянсе, заявил о готовности войск блока к открытому противостоянию с РФ.