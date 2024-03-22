Руководитель военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности к столкновению с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о том, что Североатлантический альянс готов к возможному конфликту с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова, которые были сказаны чиновником в интервью изданию украинского Минобороны.

Бауэр выразил мнение, что НАТО готово к конфликту с Россией и, если это произойдет сегодня, придется использовать то, что есть. Причем он отметил, что на Украине в настоящее время нет военных альянса и нет планов их там разместить. При этом, если какая-то страна НАТО примет подобное решение она должна ясно осознавать, что это действие окажется связано со всем альянсом. Также он повторил, что Украина может оказаться в Североатлантическом альянсе при том условии, что на ее территории не будет военных действий.

Ранее мы писали о том, что в Лисичанске после обстрела ВСУ оказались повреждены несколько частных домовладений. В результате атаки из людей никто не пострадал.