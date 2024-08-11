Операция украинских ВС в российской Курской области свидетельствует о некомпетентности их руководства. Соответствующее мнение выразил экс-офицер ВС США Дэниел Дэвис в беседе с Deep Dive , опубликованной на YouTube.

Эксперт заявил, что подобные действия являются последствиями некомпетентности верхних уровней украинского руководства, так как подобная атака не имеет ни оперативного, ни тактического, ни стратегического смыслов. Он указал на то, что если ВСУ пытаются победить в конфликте, то они не могут тратить столько жизней на борьбу за подобный регион, так как он не даст большого преимущества.

Дэвис также заявил, что украинской стороне пришлось перебрасывать свои силы с других участков фронта лишь для того, чтобы набрать достаточно сил под Курской областью. По его словам, это указывает на неспособность ВСУ совершить такую атаку.

«Для украинской стороны это добром не кончится», — заключил эксперт.

Накануне издание Times заявило, что РФ готовится к массированному ответу на атаку на Курскую область.