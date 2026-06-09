Девять часов огня: в Петербурге у Финляндского вокзала горел ангар, пострадали двое мужчин
МЧС: огнеборцы девять часов тушили пожар у Финляндского вокзала в Петербурге
В Калининском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Финляндского вокзала, полностью ликвидировали возгорание в ангаре. Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС на платформе «Макс», сигнал о пожаре на улице Минеральной поступил 8 июня в 17:44, а полностью справиться с плазмой удалось только спустя девять часов — в 02:56 ночи. В результате происшествия пострадали двое мужчин.
Огонь охватил ангар размером 30 на 50 метров, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что на пике специалисты квалифицировали пожар как крупный. К тушению привлекались 15 единиц техники и 64 человека личного состава.