Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Балашихе

В ГУ МЧС России по Московской области рассказали подробности ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, которое случилось накануне в Балашихе.

По данным ведомства, в результате аварии пострадали девять человек, включая одного ребенка. Двоих человек госпитализировали.

Авария произошла на двадцатом километре Щелковского шоссе. Транспортные средства, которые столкнулись, двигались в попутном направлении.

В МЧС также уточнили, что в маршрутке находились семнадцать пассажиров и один водитель.