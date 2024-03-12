Маршрутка и грузовик столкнулись в Балашихе, есть пострадавшие

В подмосковной Балашихе произошло ДТП с участием маршрутного такси и большегруза, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Авария случилась на двадцатом километре Щелковского шоссе. Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении, уточнили в главке.

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

Движение в районе ДТП не затруднено, разлива топлива не произошло.

Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковной Кашире случилась авария с тремя погибшими.