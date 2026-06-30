Девять лет молчания: как генетическая база и заключенный отец помогли раскрыть убийство младенца в подвале

В Гусеве Калининградской области следователи раскрыли убийство новорожденного, совершенное почти десять лет назад. По данным Telegram-каналов, в 2016 году несовершеннолетняя дочь фигурантки родила ребенка, после чего бабушка не захотела оставлять младенца в семье.

Согласно материалам дела, женщина удушила мальчика, поместила тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвал дома, где его позже обнаружили прохожие. На протяжении долгого времени преступление оставалось нераскрытым.

Повторная проверка в 2025 году позволила сотрудникам Следственного комитета возобновить расследование. К тому моменту в базе данных появился генотип отца ребенка, отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Через него правоохранители вышли на мать потерпевшего и ее родительницу — все они проживали в том же доме, в подвале которого нашли погибшего.

Мать младенца на допросе сообщила, что сразу после родов ее мать унесла новорожденного и приказала ни о чем не спрашивать. Сама 47-летняя подозреваемая вину отрицает. В отношении нее возбуждено уголовное дело, все материалы направлены в суд.