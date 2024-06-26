Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми, есть пострадавшие

Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, в районе Инты, сообщили оперативные службы.

По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших уточняется. Источник SHOT сообщал о 12 пассажирах, получивших травмы, у четверых из них — незначительные ушибы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предварительным причина произошедшего — размытие насыпи.

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место ЧП.