Девять жилых домов пострадали в Белгородской области от обстрела с украинской стороны

Под артиллерийский удар попал Грайворонский городской округ. На его территории разорвалось большое количество снарядов, прилетевших с сопредельной стороны.

Семь взрывов было зафиксированы в селе Козинка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», - написал он в своем микроблоге.

Взрывы были отмечены и в других населенных пунктах округа, но пострадавших в результате артналетов не отмечено. Оперативные службы сейчас занимаются обнаружением и устранением повреждений.