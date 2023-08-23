Девять жилых домов пострадали в Белгородской области от обстрела с украинской стороны
Фото: [© Таисия Лисковец/РИА Новости]
Под артиллерийский удар попал Грайворонский городской округ. На его территории разорвалось большое количество снарядов, прилетевших с сопредельной стороны.
Семь взрывов было зафиксированы в селе Козинка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», - написал он в своем микроблоге.
Взрывы были отмечены и в других населенных пунктах округа, но пострадавших в результате артналетов не отмечено. Оперативные службы сейчас занимаются обнаружением и устранением повреждений.