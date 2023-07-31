Девочка под Самарой получила тяжелые травмы после попадания под катер

Происшествие случилось еще вчера вечером. Пострадавшая купалась в реке Сок, которая протекает в Самарской области возле села Малая Царевщина.

Ее зацепило гребным винтом проплывавшего мимо катера, и он нанес ей тяжелые рубленые раны обеих голеней. Раненую немедленно госпитализировали в реанимацию. Того, кто находился за штурвалом катера, сейчас разыскивают правоохранители. Об этом сообщили РИА Новости.

Подросток потерял большое количество крови, но жизнь вне опасности. Врачи пообещали, что сохранят ребенку ноги. А против виновника уже возбуждено уголовное дело.