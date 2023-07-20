Девочка погибла в Крыму в результате атаки украинского беспилотника

Воздушный налет был совершен на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. На этот раз он привел к жертвам.

Об этом сообщил глава Республики Крым Владимир Аксенов. Он написал в своем микроблоге, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес воздушный удар. При этом повреждения получили четыре административных здания.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», - указал Аксенов.

Он добавил, что власти окажут семье погибшего ребенка всю необходимую поддержку и выразил родственникам свои соболезнования. Представители экстренных служб уже занимаются устранением всех последствий налета.