Девочка, пострадавшая при опрокидывании батута в Уфе, находится в реанимации

Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за опрокинувшегося батута в Уфе
Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии после того, как в Уфе сильный порыв ветра опрокинул надувной батут. Следователи возбудили уголовное дело против владельцев аттракциона, установленного с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости.
Чрезвычайное происшествие случилось на детской площадке в уфимском микрорайоне Затон. Внезапно налетевший шквалистый ветер сорвал с креплений и перевернул надувной батут, на котором в тот момент играли дети.
В результате инцидента пострадали двое детей. Трехлетнюю девочку медики осмотрели на месте, она отделалась царапинами. А вот состояние пятилетнего ребенка оценивается как крайне тяжелое, она была срочно госпитализирована и находится в реанимационном отделении.
Прокуратура установила, что аттракцион был установлен незаконно, без необходимых разрешений и с нарушением правил безопасности. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
