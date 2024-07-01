Девушек, подозреваемых в вандализме, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска задержали в Ленинском городском округе двух местных жительниц в возрасте 19 и 20 лет, которых подозревают в вандализме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что правонарушительницы повредили светящиеся стеклянные буквы на стеле, расположенной в микрорайоне Солнечный. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Девушки пояснили, что повредили городское имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в отношении девушек дознавателем было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ. В настоящий момент фигуранткам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.