Девушка подмосковного депутата Хубутии обвинила его в нападении с топором

Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия напал на свою бывшую сожительницу Юлию Ван, с которой поссорился еще в прошлом году. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Отношения между женщиной и бизнесменом испортились еще в конце прошлого года. Ван решила уйти от Хубутии, после этого он стал угрожать, что заберет у нее ребенка, который у них родился, а саму ее отправит в психиатрическую больницу. Ссора в итоге привела к тому, что депутат приехал к экс-возлюбленной домой в Одинцовский район и напал на нее с топором. Ван утверждает, что получила от агрессора несколько порезов. После этого няня ребенка вызвала полицию.

«Когда полиция приехала в дом к Ван, Хубутии уже не было. Девушку госпитализировали — когда за ней приехала скорая, Юлия была вся в крови», — указали авторы микроблога.

Раны на руках и ногах зашили, девушка сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Шеметово произошло нападение на сотрудников полиции. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал правоохранителей, в результате чего один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Агрессор скрылся с места преступления, но позже был задержан.