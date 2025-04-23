В Подмосковье задержали напавшего на полицейских мужчину

В подмосковном поселке Шеметово произошло нападение на сотрудников полиции: мужчина, вооруженный ножом, атаковал правоохранителей, в результате чего один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, инцидент произошел накануне в вечернее время. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, осуществляя патрулирование территории, обратили внимание на молодого человека, чье поведение показалось им подозрительным: он проявлял излишнюю нервозность, постоянно осматриваясь по сторонам.

Когда у мужчины попросили предъявить удостоверение личности, он неожиданно извлек нож и нанес несколько ударов одному из полицейских, после чего скрылся с места происшествия.

Впоследствии злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний гражданин, зарегистрированный в Тульской области. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Состояние раненого сотрудника полиции оценивается как стабильное, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии подростки попали в больницу после драки с ножом.