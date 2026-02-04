Девушка с «коктейлем Молотова» и коробкой: загадочный поджог пункта помощи СВО в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Кантемировской улице произошел поджог пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО. По предварительным данным, неизвестная девушка бросила в помещение «коктейль Молотова».

Как сообщает «Фонтанка», после этого поджигательница осталась внутри волонтерского пункта «Доброволец». Очевидцы сообщают, что из-под ее куртки видна подозрительная коробка, что вызывает дополнительные опасения. На место происхождения оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб для ликвидации возгорания и задержания предполагаемой злоумышленницы. Волонтеры, связанные с пунктом, по телефону подтвердили изданию факт нападения и умышленного поджога.