Девушка в черном: что известно о спутнице пропавшего в Красноярске подростка и второй пропавшей

В деле о таинственном исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена появился новый свидетель. Как сообщили в прокуратуре региона, правоохранительным органам удалось выйти на таксистку, которая дала следствию важные показания. По словам водителя, в день пропажи она увозила подростка, причем юноша находился в компании девушки, личность которой пока не установлена.

Эта новая деталь может быть связана с еще одним инцидентом. В тот же день в Красноярске из дома не вернулась и 14-летняя девочка. Она ушла около 15:00, ее дом находится всего в трех километрах от места проживания пропавшего мальчика.

Согласно описанию, она была одета в черную куртку, капюшон и угги. Интересно, что уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в похожей одежде в непосредственной близости от пропавшего подростка в тот же день.

Сейчас следствие проводит проверку, чтобы выяснить, связаны ли между собой эти два случая исчезновения несовершеннолетних. Показания таксистки стали новой зацепкой в расследовании, которое также включает версии о возможной инсценировке, краже 3 миллионов рублей и требовании выкупа в 30 миллионов.