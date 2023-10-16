Девушку из Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

Молодая женщина совершила государственную измену, собирая и передавая спецслужбе другого государства данные о воинских частях и передвижении военнослужащих.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали девушку, которая шпионила в пользу Службы безопасности Украины. Она отлично понимала, что ее действия влекут за собой ущерб интересам России, но продолжала действовать.

«Выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы о передвижении военнослужащих и воинских соединений», - сообщили о ее деятельности представители управления ФСБ по региону.

Это сообщение привели в своей статье РИА Новости. Дама была взята под стражу, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».