Дезертир с гранатой стал причиной перекрытия дорог на въезд в Уфу

Когда военнослужащего везли к психиатру на освидетельствование, он внезапно вытащил гранату и пообещал взорвать ее.

Мужчина 1984 года рождения обвинялся в самовольном оставлении части, в его отношении даже было возбуждено уголовное дело. Его сегодня утром повезли в поселок Базилевка, где психиатр должен был провести ему экспертизу. В какой-то момент дезертир выхватил спрятанную гранату и пообещал, что взорвет ее. Из-за этого пришлось перекрыть автомобильную трассу, чтобы не подвергать водителей проходящего мимо транспорта опасности.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Башкирии. Инцидент произошел на Нагаевском шоссе, которое в данный момент полностью перекрыто.

«Проехать в сторону пригородных поселков Нагаево, Карпово сейчас невозможно, всех разворачивают», - заявил собеседник журналистов.

Рядом с местом ЧП сейчас дежурят машины скорой помощи, а также полиции. Есть сведения, что на встречу к злоумышленнику прибыл глава Республики Башкирии Радий Хабиров, поскольку дезертир в своих требованиях выдвигал такое условие.