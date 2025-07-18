Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА

В пятницу, 18 июля, период с 12.05 мск до 13.55 дежурными средствами ПВО было устранено 14 БПЛА, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Противник пытался атаковать Московский регион, Калужскую, Брянскую и Орловскую области.

По информации ведомства, противник осуществил попытку атаки российских регионов при помощи дронов самолетного типа. Дежурные средства ПВО своевременно выявили вражеские объекты. В частности, над территорией Московского региона устранили три дрона, над территориями Брянской и Орловской областей — по одному. Над территорией Калужской области ликвидировано девять БПЛА.

Сотрудники различных ведомств регулярно напоминают гражданам о необходимости информирования при нахождении обломков БПЛА: прикасаться и походить на близкое расстояние к объекту опасно.

Ранее сообщалось, что ПВО России сбила еще два вражеских БПЛА на подходе к Москве.