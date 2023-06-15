Диетолог Копытько перечислила продукты, которые могут содержать сальмонеллу

Свыше 60 человек на днях отравились шаурмой в Братске, в продукте была обнаружена сальмонелла, являющаяся возбудителем острого кишечного заболевания. Врач-диетолог Марина Копытько рассказала о симптомах, указывающих на сальмонеллез, и какие продукты чаще всего являются причиной распространения данной инфекции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, при подобной инфекции через максимум 12 часов наблюдаются повышенная температура, расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота.

Врач пояснила, что в целом сальмонеллез можно заработать где угодно. Особенно распространена инфекция в готовых блюдах кулинарий. Прежде всего это касается салатов с заправками, суши и роллов.

Она добавила, что распространена инфекция среди морепродуктов, куриных яиц, листовой зелени.

Копытько заключила, что следует обязательно соблюдать принципы гигиены, правила хранения продуктов и не употреблять в пищу купленные готовые блюда.