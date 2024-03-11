Дипломат Ульянов заявил о постоянных попытках ВСУ ударить по российским АЭС

Вооруженные силы Украины предпринимают регулярные попытки нанесения ударов по российским АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, которые были сказаны им в эфире телеканала «Россия 24».

Как заявил дипломат, Украина на регулярной основе пытается атаковать атомные электростанции России. Со слов Ульянова, в первую очередь речь идет о Курской АЭС, которая находится в городе Курчатов. Неприятель пытается бить по линиям электропередачи, что угрожает стабильной работе АЭС.

Ранее мы писали о том, что на Украине хотят выдавать бронь от мобилизации в армию мужчинам, которые имеют хороший заработок. Разговор идет о сумме в 35 тысяч гривен, что эквивалентно 83 тысячам рублей. Также подобное послабление готовят для граждан, выплачивающих НДФЛ в размере не меньше 6,3 тысяч гривен.