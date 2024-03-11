Украинский кабмин хочет дать бронь от армии всем хорошо зарабатывающим мужчинам

Украинский кабмин хочет наделить бронью от армии украинцев, зарабатывающих от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей), сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Также в армию не хотят призывать граждан, которые платят НДФЛ не менее 6,3 тысячи гривен (14,9 тысячи рублей).

Украинское правительство планировать выписать бронь всем айтишникам, работникам оборонки и теплоэнергетического комплекса, полицейским, операторам связи.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль уже заявлял, что уровень уплаты налогов должен стать критерием для бронирования.

По состоянию на март бронь от мобилизации имеют около 700 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что в Киеве охранника многоквартирного дома приговорили к пяти годам колонии за то, что он предупреждал жильцов о визитах ТЦК.