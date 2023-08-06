Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП в Подольске

Певица Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП в Подольске, находится в состоянии средней тяжести. Об этом «Газете.ру» сообщил концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

Он рассказал, что в день аварии артистка ехала домой с корпоративного выступления. Сейчас она, по словам Пудовкина, находится в клиническом госпитале имени Бурденко.

«Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. <…> Состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказал представитель певицы.

Пудовкин выразил надежду, что с артисткой все будет хорошо, а также поблагодарил медиков и оперативные службы, которые, по его словам, быстро подключились к спасению певицы.

Накануне СМИ сообщили, что Лада Дэнс пострадала в ДТП на трассе М-2. Позднее в подмосковном главке МВД уточнили, что авария произошла на пятьдесят втором километре автодороги. По предварительным данным, водитель легковушки совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на проезжей части. В результате четыре человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.