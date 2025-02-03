Директора гостиницы «Петропавловск» застрелили на Камчатке

По информации следствия, 67-летний Валерий Трофимов, совместно владеющий гостиницей, пришел утром 3 февраля в кабинет к 47-летнему Руслану Кузнецову на проспекте Карла Маркса и расстрелял его из карабина «Вепрь».

Основной причиной преступления стали финансовые споры между ними и личная ненависть. Трофимов произвел выстрел в голову жертвы, после чего сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Он был задержан на месте происшествия, сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что тела двух мужчин и женщины обнаружили в квартире на Камчатке.