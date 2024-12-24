Тела двух мужчин и женщины обнаружили в квартире на Камчатке

В Камчатском крае 19 декабря полицейскими были обнаружены тела трех человек. Об этом проинформировала в Telegram-канале пресс-служба регионального СУ СКР.

Сообщается, что трупы были найдены в квартире жилого дома в микрорайоне Рыбачий города Вилючинск.

«В одной из квартир на улице 50 лет ВЛКСМ микрорайона Рыбачий в Вилючинске обнаружены тела 52-летнего и 64-летнего мужчин, проживавших в данной квартире, а также труп 46-летней женщины», — отметили в ведомстве.

В СК добавили, что следователями инициирована проверка причин смерти двух мужчин и женщины. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в городе Ноябрьск, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, были задержаны двое граждан Таджикистана. При них обнаружился очень любопытный набор: патроны, порох, лазерный прицел и различные приспособления для оружия. Самое любопытное — у них нашли накладную лысину, линзы для изменения цвета глаз и 27 сим-карт. Сами они утверждают, что ничего противозаконного не делали, а просто любят оружие.